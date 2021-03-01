المؤيدون لترامب في تكساس يطالبون بالانفصال ومصادرة املاك الديمقراطيين

كشف تقرير لشبكة أن بي سي نيوز الامريكية، الاثنين، ان هناك حركة متنامية من قبل المتشددين المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب في مختلف الولايات الامريكية الجمهورية للانفصال عن الولايات المتحدة ومصادرة املاك الديمقراطيين فيها لاجبارهم على المغادرة بسبب الغضب من خسارة ترامب.

وذكر التقرير انه ” في حين أن كل انتخابات تؤدي إلى تهديدات بالانفصال أو ادعاءات من ناخبين غير سعداء بأنهم سيغادرون البلاد ، لكن خسارة ترامب أصابت بعض أنصار اليمين المتطرف أكثر من المعتاد”.

واضاف انه ” “بعد فوز الرئيس جو بايدن في تشرين الثاني الماضي ، طرح مسؤولو الحزب الجمهوري من وايومنغ إلى فلوريدا إلى ميسيسيبي الفكرة ، مدعين أن وقت الانقسام الوطني قد يكون قريبًا، فيما اصبحت تكساس المعقل الرئيسي لحرة الانفصال عن الولايات المتحدة”.

وتابع أنه ” ووفقا لمجموعة من الباحثين من أماكن مثل جامعة دارتموث وجامعة روتشستر وجامعة شيكاغو ، لاحظت في دراسة نُشرت في وقت سابق ، أن ثلث الجمهوريين قالوا إنهم يؤيدون الانفصال.” وأن صفحة فيسبوك انفصال تكساس “مشبعة” بالاقتراحات.

واشار التقرير الى أنه ” ومثل الترامبية في عهد الرئيس الامريكي السابق فان الانفصال في أماكن مثل تكساس متجذر في مزيج من الأصولية وكراهية الأجانب والمظالم العرقية البيضاء ، حيث طالبت احدى المقترحات في صفحة انفصال تكساس بإجبار الديمقراطيين على مغادرة الولاية ، والاستيلاء على الملكية املاكهم اوإجبارهم على التحول نحو الحزب الجمهوري “.