البيت الأبيض: سنحاسب السعوديين علنا وباجراءات مباشرة

هدد البيت الأبيض، بمحاسبة السعوديين علنا وعلى المستوى العالمي وباجراءات مباشرة وذلك على خلفية مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في تصريحات صحافية، إنه “لم نخف على احد اننا سنحاسب السعوديين علنا وعلى المستوى العالمي وباجراءات مباشرة”.

وأضافت ساكي، أن “هناك طرق فعالة اخرى لمحاسبة السعوديين لعدم تكرار هذه الجريمة مرة اخرى من جهة وترك مساحة العمل مع السعوديين في قضايا ذات الاهتمام المشترك”.

من جانبه أكدت رئيسة فريق الاتصال الحكومي في البيت الابيض كيت بيدنفيلد ان “واشنطن تصدر الاثنين المزيد من التفاصيل والتوضيحات بشأن اجراءاتها تجاه السعودية في اعقاب تقرير خاشقجي”