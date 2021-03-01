ترامب يهاجم بايدن في مؤتمر للمحافظين الأمريكيين

عاد دونالد ترامب إلى مقدّم الساحة السياسيّة، إذ أطلّ على جمهور من المحافظين المتشدّدين، مصمّماً على استعادة السيطرة على الحزب الجمهوري الذي بات ضعيفاً ويطرح تساؤلات حول حظوظ الرئيس السابق بالفوز في انتخابات 2024.

وألقى ترامب كلمة للمرّة الأولى منذ خروجه من البيت الأبيض، في إطار "مؤتمر العمل السياسي المحافظ"، الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيّين الذي افتُتح الجمعة في أورلاندو.

ويتردّد السؤال نفسه سواء بين حلفائه أو معارضيه: هل يُعلن الملياردير البالغ 74 عاماً أنّه سيترشّح للرئاسة مجدّداً في 2024؟

وقد ترك ترامب للحاضرين أن يُخمّنوا ما إذا كان سيتواجه مع الرئيس جو بايدن في السباق المقبل إلى البيت الأبيض.

وتوجّه إليهم قائلاً "بمساعدتكم سنستعيد مجلس النوّاب، وسنفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سيعود رئيس جمهوري منتصراً إلى البيت الأبيض، وأتساءل من سيكون؟"

وقال ترامب عن الديمقراطيّين "في الواقع، أنتم تعلمون أنّهم خسروا" الانتخابات، مروّجاً من جديد للادّعاءات بأنّه حُرم من ولاية رئاسيّة ثانية بسبب حصول عمليّات تزوير.