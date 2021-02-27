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بايدن: سنصدر إعلانا يوم الاثنين عن السعودية


أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إعلانا سيصدر يوم الاثنين يتعلق بالسعودية عقب تقرير المخابرات المركزية حول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردا على سؤال حول فرضه عقوبات على ولي العهد السعودي، قال بايدن: "سيكون هناك إعلان يوم الاثنين حول ما سنفعله مع السعودية بشكل عام".

ولم يتطرق الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المزيد من التفاصيل.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الجمعة، نسخة رفع عنها السرية من تقرير المخابرات الأمريكية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في العام 2018 في تركيا.

وأدرجت الوثيقة التي رفعت عنها السرية، 21 فردا، لدى المخابرات الأمريكية ثقة كبيرة في أنهم متورطون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد.

وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب نشره متحديا قانونا صدر عام 2019، وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا من حقوق الانسان إلى الحرب في اليمن.

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