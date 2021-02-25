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مستشهدة بالتجربة السورية.. روسيا تفند تصريحات باشينيان حول صواريخ إسكندر


فندت موسكو تصريحات رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن صواريخ "إسكندر" روسية الصنع التابعة لقوات بلاده أثبتت بطلانها خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكو، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس عن استغراب موسكو إزاء تصريحات باشينيان الذي قال، متحدثا عن سبب هزيمة يريفان في الجولة الأخيرة من نزاع قره باغ، إن صواريخ "إسكندر" التابعة للجيش الأرمني "لم تنفجر أو انفجرت بنسبة 10% فقط".

وقال كوناشينكوف: "حسب المعطيات الموضوعية ذات المصداقية المتوفرة لنا والمؤكدة خاصة بموجب نظام المراقبة الموضوعية، لم يتم استخدام أي منظومة من هذا الطراز خلال النزاع في قره باغ، ولا تزال ترسانة هذه الصواريخ بالكامل في مستودعات القوات المسلحة الأرمنية".

ورجح المسؤول العسكري الروسي أن باشينان "خضع للتضليل، ما دفعه إلى استخدام بيانات خاطئة".

وأشار كوناشينكوف إلى أن منظومة "إسكندر-إم" جربت واستخدمت بنجاح مرارا في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا، ما يتيح للجانب الروسي الإصرار على أنها تمثل أفضل منظومة من نوعها.

وأحدثت تصريحات باشينيان عن الصواريخ الروسية صدى واسعا وانتقادات من قبل العديد من الخبراء العسكريين الذين أشاروا إلى غموض هذا الكلام (لاسيما فيما يتعلق بـ"الانفجار بنسبة 10%".

وقرر باشينيان أمس إقالة النائب الأول لقائد الأركان العامة في الجيش الأرمني، تيران خاتشاتوريان، بعد ورود تقارير مفادها أن هذا المسؤول ضحك من كلام رئيس الوزراء هذا.

وأسفر قرار باشينيان هذا عن اندلاع أزمة سياسية في أرمينيا، حيث أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة.

وجاءت هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تحمل المعارضة باشينيان المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

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