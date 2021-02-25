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بايدن: قرأت تقرير الاستخبارات حول قتل خاشقجي وسأتحدث للملك سلمان قريبا


أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرأ تقرير استخبارات بلاده حول قتل الصحفي، جمال خاشقجي، مؤكدا أنه قريبا ينوي التحدث هاتفيا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به، ردا على سؤال حول الاتصال المتوقع مع الملك سلمان: "سأتحدث معه قريبا لكنني لم أفعل ذلك بعد".

كما أجاب بايدن على سؤال ثان حول ما إذا قرأ التقرير حول قتل خاشقجي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل: "نعم، قرأته".

وفي وقت سابق من امس الأربعاء أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن إدارة بايدن تحضر التقرير عن قتل خاشقجي لنشره وسيتم إصداره قريبا من قبل مكتب إدارة الاستخبارات الوطنية بعد رفع السرية عن الوثيقة.

كما ذكرت أن بايدن سيجري قريبا اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان، مشيرة من جديد إلى أن المكالمة ستأتي معه مباشرة مليس مع ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وقتل خاشقجي، الصحفي السعودي الذي كتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" وكان يقيم في الولايات المتحدة منذ 2017 والمعروف بانتقاداته للقيادة السعودية، يوم 2 أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية على يد فريق اغتيال سعودي خاص، فيما لم يتم حتى الآن العثور على جثته.

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