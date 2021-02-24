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روحاني: حافظنا على الاتفاق النووي بعد انسحاب اميركا منه


اكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء، ان صبر ومقاومة الشعب الايراني جعل الاتفاق النووي حيا بعد انسحاب امريكا منه كما ان اوروبا بقيت تراوح مكانها تجاه الاتفاق وبينما كان بامكاننا الخروج منه لكننا حفظناه.

وقال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء إنه "يجب ان تكون الاقوال مطابقة للافعال فاعداء الجمهورية الاسلامية يقولون ان نشاطات ايران النووية غير سلمية ولكن الاصدقاء وشعبنا يقولون عكس ذلك فهنا يأتي دور الاوساط الدولية المؤثرة".

واضاف ان "الوكالة الدولية الدولية للطاقة الذرية اعلنت مرات عديدة ان برنامج ايران النووي هو سلمي ولاغراض علمية"، مبينا ان "العدو كان يتذرع بملف بي ام دي واننا اغلقنا هذا الملف مما شكل ذلك اكبر ضربة لدعايات الأعداء".

واكد روحاني "اننا وبكل قوة باقون في الاتفاق النووي مبينا أنه من الممكن ولاسباب خفض الالتزامات لكننا بقينا ملتزمين بمبدأ الاتفاق ونصونه واذا لم يكن صبر ومقاومة الشعب الايراني لانهار الاتفاق".

وأشار روحاني إلى ان "الاتفاق النووي لازل حيا بسبب صبر ومقاومة الشعب الايراني لان امريكا انسحب منه فكان بامكاننا الخروج منه ولكننا بقينا وحفظناه ولازلنا نتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة".

وتابع ان "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي من وقفت بوجه ترامب فالادارة الامريكية ذهبت من نيويورك الى فيينا ولكنها فشلت و اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة ان ايران ملتزمة بتعهداتها"، مؤكدا أن "احدى اسباب هزيمة ترامب كانت هزيمته في الوكالة".

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روحاني: حافظنا على الاتفاق النووي بعد انسحاب اميركا منه
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