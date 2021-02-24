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مسؤول في الصحة العالمية: وباء كورونا قد ينتهي العام المقبل


رجح مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز كلوج، أن ينتهي وباء كورونا مطلع العام المقبل.

ونقلت وسائل اعلام دنماركية عن المسؤول في منظمة الصحة العالمية قوله: "انتهى السيناريو الأسوأ لقد بتنا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنة بعام 2020 عندما بدأ حينها في الانتشار".

وأكد كلوج أن "الفيروس لن يختفي، ولكن بحلول العام المقبل لن تكون هناك حاجة إلى قيود".

في الوقت نفسه، أشار كلوج إلى أن "هذا مجرد توقع، لأنه حتى الآن لا يمكن لأحد أن يؤكد بدقة كيف يمكن أن يتطور الوضع الوبائي".

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