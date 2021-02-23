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تراجع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا


أعلنت السلطات في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11823 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أقل حصيلة إصابات يومية منذ بداية أكتوبر الماضي، كما تم تسجيل 417 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.

وقال المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الثلاثاء، إن 12956 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 3 ملايين و739344 شخصا.

وسجلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و189153 إصابة، منها 84047 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات الجديدة على 84 إقليما روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد منها في موسكو (1198)، تليها مدينة سانت بطرسبوغ (913) ثم المناطق المجاورة للعاصمة موسكو (732).

وسجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعا ملحوظا في وتيرة تفشي الوباء منذ بداية السنة، وذلك بعد إطلاق حملة تلقيح شاملة في كل الأقاليم، اعتمدت فيها على لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تسجيله كأول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم في شهر أغسطس الماضي.

وبالإضافة للقاح "سبوتنيك V" سجلت روسيا لقاحين آخرين، آخرها لقاح "كوفيفاك"، السبت الماضي، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح "Epivakkorona" (إيبيفاكورونا).

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