دعوى قضائية جديدة ضد السعودية

افادت عائلات 3 جنود أمريكيين قتلوا و13 آخرين أصيبوا خلال إطلاق نار في قاعدة بنساكولا الجوية البحرية عام 2019، أن السعودية سهلت الهجوم الذي خلصت السلطات الأمريكية إلى أنه عمل إرهابي.

وقدمت العائلات شكوى من 152 صفحة، في محكمة فيدرالية في بنساكولا بولاية فلوريدا، تضمنت مزاعم جديدة بأن مطلق النار، الملازم الثاني بالقوات الجوية الملكية السعودية، أحمد محمد الشمراني، نفذ الهجوم بدعم من "شركاء" سعوديين آخرين كانوا يتدربون معه في تلك القاعدة الأمريكية.

وقال المدعون أن من بين هؤلاء الشركاء، متدربون آخرون في القوات الجوية السعودية، أخبرهم الشمراني عن خطته خلال مأدبة عشاء في الليلة السابقة للحادث.

وقالت السلطات الأمريكية في مايو بعد إلغاء تشفير هاتفه، إن الشمراني عمل مع تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية لمدة 5 سنوات، على التخطيط لهجوم 6 ديسمبر 2019.