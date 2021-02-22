الصفحة الدولية

الصین تدعو أميركا مجددا للعودة الى الاتفاق النووي


جددت وزارة خارجية الصين دعوتها للولايات المتحدة مرة أخرى للعودة الى الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية فانغ ون بين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: إن بكين تعتقد ان عودة اميركا الى الاتفاق يشكل الحل النهائي للطريق المغلق الذي بلغه الاتفاق حالياً.

وأكد ان اميركا وحلفائها ينبغي لهم العودة الى طاولة المفاوضات في أقصر وقت، داعياً جميع الاطراف الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس والاحجام عن اتخاذ خطوات ربما تسفر عن تفاقم الاوضاع.

واشار الى الزيارة الاخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي الى طهران، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين الجانبين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا ترحب بالاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية
محكمة أمريكية تفرض على ترامب تقديم إقراراته الضريبية
الصین تدعو أميركا مجددا للعودة الى الاتفاق النووي
اية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله : : لن يتوقف تخصيب اليورانيوم عند 20% ان اقتضت الحاجة
تعرف على اغرب قرار اتخذه ترامب قبيل مغادرته لمصلحة ملياردير اسرائيلي فاسد
ايران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف الالتزامات الطوعية
واشنطن: لم نفلح حتى الآن في تحديد مصدر فيروس كورونا
كورونا.. حديث عن لقاح يمنع انتقال الفايروس بشكل كبير
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا ما نخفيه في منشآتنا النووية ولا نسعى لانتهاك الاتفاق النووي
إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك