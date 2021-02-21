الصفحة الدولية

كورونا.. حديث عن لقاح يمنع انتقال الفايروس بشكل كبير


قالت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الصادر الأحد إن لقاح "فايزر/بيونتيك" المضاد لكورونا فعال بنسبة 89,4%، ليس في مكافحة الفيروس فحسب، بل وحتى في كبح انتقاله إلى الغير.

وأوضحت، استنادا إلى تحقيق حول لقاح "فايزر/بيونتيك"، بأن هذا الأخير "يبدو أنه يمنع انتقال فيروس كورونا بشكل كبير" وأن "دراسة واسعة النطاق" ظهر بمقتضاها أن "اللقاح فعال بنسبة 89,4 بالمائة في الوقاية من العدوى".

وسبقت قناة تلفزيون "سي آن بي سي" الأمريكية المجلة الألمانية بشأن هذا الخبر بالإعلان، الجمعة الماضي، عن نتائج متابعة وتحليل مدى فعالية هذا اللقاح الأمريكي الألماني بعد تطعيم أعداد كبيرة من الناس، وقالت القناة التلفزيونية الأمريكية إن لقاح فايزر/بيونتيك "يقلص بشكل كبير انتقال الفيروس"، استنادا إلى دراستين إسرائيليتين بالتعاون مع مخابر "فايزر/بيونتيك" بينت، حسبها، أن فعالية اللقاح في منع انتشار كوفيد 19 تبلغ 89,4 بالمائة وقد تصل في حالات معينة إلى 93,7 بالمائة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا.. حديث عن لقاح يمنع انتقال الفايروس بشكل كبير
وزير الخارجية الإيراني: ليس لدينا ما نخفيه في منشآتنا النووية ولا نسعى لانتهاك الاتفاق النووي
إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا
افغانستان.. قتلى وجرحى بـ 3 انفجارات منفصلة في كابل
روسيا تزف خبراً ساراً للعالم بشان لقاحات كورونا
تحضيرات لاجتماع يضم أطراف الاتفاق النووي وأمريكا
الخارجية الروسية تدعو الدبلوماسيين الأجانب لتلقيح أنفسهم ضد فيروس كورونا
الولايات المتحدة تعود رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ
ريابكوف: موسكو قد تجري اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن إيران في القريب العاجل
إيران تدخل عالم تصنيع الطائرات المدنية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسال الله العزيز الرووف بحق نبينا نبي الرحمة ابو القاسم محمد واله ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكمورحمة الله وبركاته ,, نسال الله عز وجل بحق نبينا ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
أعداء العراق يتوحدون ويتحالفون ويعلنون الحرب على العراق والعراقيين
زيد مغير : السيدة الكريمة سميرة الموسوي مع التحية . فقط ملاحظة من مذكرات العريف الان بدليل من الفرقة ١٠١ ...
الموضوع :
بئست الرسالة ،والمرسلة؛ النفاية رغد القرقوز.
طاهر جاسم حنون كاضم : الله يوفقكم ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
ابراهيم - ابو حيدر : سلام عليكم . اقترح ان تطلقوا موقعا = سايد الكتروني = مع العتبات المقدسة للتسجيل وستكون له ...
الموضوع :
سَجِّلوا أسماؤُكم في سجِّلِ المُمَهّدين ..
زيد مغير : بعدظهور الأرملة الحمقاء رغد بنت جرذ العوجة على قناة العربية قام بعض البهايم على وسائل التواصل الاجتماعي ...
الموضوع :
مابين رغد وابو طبر ضاع الخبر..!
امل جمال : حديث شريف بحثنا على الحفاظ من التصحر ...
الموضوع :
دعوات الإسلام للحفاظ على البيئة
المهندسة بغداد : اللهم البسه ثوب العافية والسلامة وبارك لنا بالنزر الثليل من المؤمنين ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مصطفى : بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء ...
الموضوع :
من هم الأسياد يا رغد إبنة سيد الحفرة..!
مصطفى : احسنتم بارك الله فيكم ...
الموضوع :
طموح امريكا ومثلث الرعب الشيعي
فيسبوك