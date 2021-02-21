الصفحة الدولية

إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا


قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدرس حاليا مقترح جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.

وقال عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي بهذا الصدد: "نحن نتشاور مع شركائنا، بما في ذلك روسيا والصين حول الأمر، وسنرد على هذا الاقتراح في المستقبل، على الرغم من أننا نعتقد ان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى اجتماع والطريقة الوحيدة هي رفع العقوبات".

ولفت عراقجي إلى أن "فريق بايدن لم يتوصل إلى سياسة موحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران حتى الآن".

وأضاف: "لو كنا نريد التفاوض بشأن صواريخنا والمنطقة، لتفاوضنا مع ترامب نفسه، لن نتفاوض الآن ولا لاحقًا أو نتنازل عن قدراتنا الصاروخية وقدرتنا الإقليمية".

وكشف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لا علاقة لها بقرار طهران وقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي وهي ستنفذ قرارها.

وأعلنت إيران، اليوم السبت على لسان علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال صالحي، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية: "الخامس من الشهر الإيراني اسفند (يقابل 23 شباط/فبراير الجاري)، هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي"، لافتا إلى أنه سيجري، خلال اجتماع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد الأحد، مناقشة اعتبارات الوكالة بموجب اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا
افغانستان.. قتلى وجرحى بـ 3 انفجارات منفصلة في كابل
روسيا تزف خبراً ساراً للعالم بشان لقاحات كورونا
تحضيرات لاجتماع يضم أطراف الاتفاق النووي وأمريكا
الخارجية الروسية تدعو الدبلوماسيين الأجانب لتلقيح أنفسهم ضد فيروس كورونا
الولايات المتحدة تعود رسميا إلى اتفاقية باريس للمناخ
ريابكوف: موسكو قد تجري اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن إيران في القريب العاجل
إيران تدخل عالم تصنيع الطائرات المدنية
"كورونا والتعليم".. اليونسكو تتحدث عن أضخم اضطراب تعليمي في التاريخ
هذه هي انسانيتهم التي يتشدقون بها .. تقرير يرصد تخزين "دول غنية" أكثر من احتياجاتها بمليار جرعة من لقاح كورنا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.55
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
محمد فاضل : اللهم بحق محمد وال محمد شافي وعافي سماحة الشيخ الفياض والبسه ثوب الصحة والعافية انك سميع الدعاء ...
الموضوع :
اصابة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض بفايروس كورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين واللعن الدائم على قتلة ...
الموضوع :
شاهد.. بنت المجرم المقبور علي حسن المجيد ترد على رغد بنت الطاغية المقبور : ابي قتل زوجك الخائن
زيد مغير : الرد على استهتار الأردن والمملكة الشعوذية هو إيقاف تزويد الأردن بخيرات العراق وإيقاف استيراد أي مادة منهم ...
الموضوع :
العراقيون يردون على ابنة الطاغية اللعين صدام ابن صبحة ويقولون لها اخرسي يا سليلة السفاح
لفيف عن مدينة الموصل : السلام عليكم ورحمة ألله وبركاته :- 📍م / مناشدة انسانية لايجاد موقع بديل لمركز شرطة دوميز زمار ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اولاد الحسين ورحمة الله وبركاته ونسال الله ...
الموضوع :
راهَنوا على تجهِيلِنا فصفعناهم بالبصيرة..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدنا ومولانا الامام الحسن المشتبى كريم اهل البيت عليه افضل الصلاة والسلام واله الطيبين واللعن ...
الموضوع :
مجلس حسيني ـــ ما هي ظلامة الامام الحسن (ع)
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اخوان الحسين واللعن الدئم على اعداءهم ...
الموضوع :
مجلس حسيني ــ بحث في حياة الامام علي الهادي(ع)
زيد مغير : على اليوتيوب علق بعض البهايم لها ومجد بها وبالمقبوراخو هدلة . نصحتها وقلت لها لا تصدقي فقد ...
الموضوع :
عرب وين؟؟؟ و رغوده وين ؟؟؟
مواطن : في طريقنا للعودة الى مثلث الاضطهاد بصمت ، ستسحب سجادة الديمقراطية من تحت اقدامنا وبفعل م . ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يحذف صفحة سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الشخصية
فيسبوك