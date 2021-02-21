إيران: ندرس اقتراح جوزيف بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بحضور أمريكا

قال عباس عراقجي المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، إن بلاده تدرس حاليا مقترح جوزيف بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، لعقد اجتماع غير رسمي ضمن 4+1 بحضور الولايات المتحدة وإيران.

وقال عراقجي في حديث للتلفزيون الرسمي بهذا الصدد: "نحن نتشاور مع شركائنا، بما في ذلك روسيا والصين حول الأمر، وسنرد على هذا الاقتراح في المستقبل، على الرغم من أننا نعتقد ان عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لا تحتاج إلى اجتماع والطريقة الوحيدة هي رفع العقوبات".

ولفت عراقجي إلى أن "فريق بايدن لم يتوصل إلى سياسة موحدة للعودة إلى الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران حتى الآن".

وأضاف: "لو كنا نريد التفاوض بشأن صواريخنا والمنطقة، لتفاوضنا مع ترامب نفسه، لن نتفاوض الآن ولا لاحقًا أو نتنازل عن قدراتنا الصاروخية وقدرتنا الإقليمية".

وكشف مساعد وزير الخارجية الإيراني أن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لا علاقة لها بقرار طهران وقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي وهي ستنفذ قرارها.

وأعلنت إيران، اليوم السبت على لسان علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وقال صالحي، في تصريح لوكالة "فارس" الإيرانية: "الخامس من الشهر الإيراني اسفند (يقابل 23 شباط/فبراير الجاري)، هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي"، لافتا إلى أنه سيجري، خلال اجتماع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم غد الأحد، مناقشة اعتبارات الوكالة بموجب اتفاقية الضمانات وتعاون الطرفين".