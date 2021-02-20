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افغانستان.. قتلى وجرحى بـ 3 انفجارات منفصلة في كابل


اعلنت الشرطة الافغانية، اليوم السبت ، مقتل واصابة 7 اشخاص على الاقل بـ 3 انفجارات متتالية هزت مناطق مختلفة من العاصمة كابول .

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، ان 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 2 آخران في الانفجارات الثلاث ، مبينا إن الانفجارات ناجمة عن قنابل مغناطيسية كانت مربوطة في مركبات.

وأضاف المتحدث أن الضحايا كانوا مدنيين وأفرادا من قوات الأمن الأفغانية، مشيرا إلى أنه يجرى التحقيق في الحوادث، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

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