الصين تكشف تفاصيل لقاح جديد ضد "كوفيد-19"

قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية إن الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح "كورونافاك" ضد فيروس كورونا الذي تنتجه وحدتها.

وقبل ذلك، كان هذا اللقاح مستخدما بالفعل في برنامج تطعيم ب‍الصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وهذا هو ثاني لقاح ضد مرض كوفيد-19 يحصل على تصريح باستخدامه جماهيريا في الصين، بعد لقاح طوّره معهد تابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ونال موافقة الجهة الرقابية في ديسمبر/ كانون الأول.

وكان اللقاحان يستخدمان بالفعل في برنامج تطعيم ب‍الصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت سينوفاك في بيان صحفي أن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي ولاوس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كورونافاك" الذي طوره مختبر سينوفاك لعلوم الحياة.

وقالت سينوفاك إن الموافقة استندت إلى نتائج استُخلصت على مدى شهرين من تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة أجريت في الخارج ولم يتم الحصول على البيانات التحليلية النهائية لها بعد.

ويخضع لقاح شركة سينوفاك للاختبار في تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة في دول منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا، وتباينت نسب فعاليته في كل دولة.