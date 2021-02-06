الصفحة الدولية

الصين تكشف تفاصيل لقاح جديد ضد "كوفيد-19"


قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية إن الجهة الرقابية على المنتجات الطبية بالصين وافقت رسميا على الاستخدام الجماهيري للقاح "كورونافاك" ضد فيروس كورونا الذي تنتجه وحدتها.

وقبل ذلك، كان هذا اللقاح مستخدما بالفعل في برنامج تطعيم ب‍الصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وهذا هو ثاني لقاح ضد مرض كوفيد-19 يحصل على تصريح باستخدامه جماهيريا في الصين، بعد لقاح طوّره معهد تابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) ونال موافقة الجهة الرقابية في ديسمبر/ كانون الأول.

وكان اللقاحان يستخدمان بالفعل في برنامج تطعيم ب‍الصين يركز أساسا على المجموعات الأكثر عرضة للخطر.

وذكرت سينوفاك في بيان صحفي أن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي ولاوس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "كورونافاك" الذي طوره مختبر سينوفاك لعلوم الحياة.

وقالت سينوفاك إن الموافقة استندت إلى نتائج استُخلصت على مدى شهرين من تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة أجريت في الخارج ولم يتم الحصول على البيانات التحليلية النهائية لها بعد.

 

ويخضع لقاح شركة سينوفاك للاختبار في تجارب سريرية للمرحلة الأخيرة في دول منها البرازيل وتركيا وإندونيسيا، وتباينت نسب فعاليته في كل دولة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصين تكشف تفاصيل لقاح جديد ضد "كوفيد-19"
بايدن يدرس تخفيف الضغط المالي على إيران
الصحة السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر
هولندا تتجاوز مستوى مليون إصابة بفيروس كورونا
تصريحات بايدن تشعل غضب روسيا.. الكرملين يرد
أستراليا تعلن تجنبها الموجة الثالثة من كورونا.. وهذه الآلية التي طبقتها
أمريكا وبريطانيا تسجلان ارقاماً كبيرة بالوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد
"بلومبيرغ": انتشار الحرس الوطني في واشنطن كلف 480 مليون دولار
بايدن يرفض مرشحة ترامب لمنصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي
السعودية تتوقع الصدام مع بايدن وتطلق اثنين من مواطنيها
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك