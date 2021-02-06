الصحة السعودية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ أشهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كأعلى حصيلة للإصابات اليومية بالفيروس في البلاد منذ أشهر.

وجاء في بيان وزارة الصحة السعودية اليوم السبت: "تم تسجيل 386 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد حالات الإصابة المؤكدة في المملكة 369961 حالة، من بينها 2327 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، كما تم تسجيل 283 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 361237 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6397 حالة، بعد إضافة 4 حالات وفاة جديدة".

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بجميع الإجراءات الضرورية لمنع انتشار كورونا وانتقال العدوى.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.