أمريكا وبريطانيا تسجلان ارقاماً كبيرة بالوفيات والاصابات بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1014 وفاة و19114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

فيما أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية بأكثر من 119 ألفا، كما سجلت أكثر من 4.9 ألف وفاة جديدة.

ووفقا لبيانات الجامعة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 119.931 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة، كما تم تسجيل 4941 حالة وفاة".

ومنذ بداية انتشار الفيروس، أصيب أكثر من 26.6 مليون شخص بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوفي هناك من جراء ذلك أكثر من 455 ألفا.