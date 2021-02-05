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بايدن يرفض مرشحة ترامب لمنصب عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي


سحب الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا ترشيح، جودي شيلتون، لعضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبذلك يكون أغلق الطريق أمام سعيها للانضمام إلى البنك المركزي الأمريكي.

وتم سحب ترشيح شيلتون مع أكثر من عشرين مسؤولا آخرين رشحهم الرئيس السابق دونالد ترامب في شهر يناير، وقبل وقت قصير من تركه منصبه.

وشملت الترشيحات الأخرى التي تم سحبها، بريان بروكس، للعمل كمراقب للعملة، وروبرت باوز، ليكون عضوا في لجنة تداول السلع الآجلة، والعديد من المفتشين العامين والقضائيين والسفراء المختارين.

ولم يشر بايدن إلى من سيرشح مكان السيدة شيلتون.

وكان ترامب قد أعلن العام 2019 أنه سيرشح شيلتون، مستشارة الحملة الانتخابية السابقة، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن رفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ أربعة من اختياراته السابقة.

وجرى ترشيحها رسميا في 2020 وتمت الموافقة عليها بفارق ضئيل للتصويت للتأكيد من قبل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في يوليو، على الرغم من مخاوف الجمهوريين بشأن انتقادها لاستقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والدعم السابق لمعيار الذهب، والآراء غير المتسقة بشأن السياسة النقدية.

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