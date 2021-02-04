الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإنقاذ الاتفاق النووي الايراني

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس أن روسيا مستعدة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووى الإيراني.

وقالت زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحفي: "نحن مستعدون للتعاون الوثيق مع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة لتحقيق هذا الهدف، وكذلك التعاون البناء في هذا الصدد مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، قد صرح في وقت سابق أنه يتعين على الولايات المتحدة العودة إلى التنفيذ غير المشروط لخطة الاتفاق النووي الإيراني، بغض النظر عمن يقود البلاد، فإن هذه القضية ستناقش من قبل مشاركين آخرين في الاتفاق النووي الإيراني في المستقبل القريب.

وقال ريابكوف: "إن مراجعة عميقة لنهج الولايات المتحدة تجاه الاتفاق النووي الإيراني وموضوع الأمن في منطقة الخليج قد طال انتظاره والخطوة الأولى التي يجب على الولايات المتحدة اتخاذها، حسب قناعتنا، هي عودتهم السريعة وغير المشروطة والتنفيذ الكامل لبنود خطة الاتفاق النووي والقرار رقم 2231 لمجلس الأمن الدولي".

يذكر أنه سبق وأعلنت الدول الست (المملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا) وإيران في عام 2015، عن تحقيق خطة عمل شاملة مشتركة. ونص الاتفاق على رفع العقوبات مقابل الحد من برنامج إيران النووي. إلا أن الصفقة في شكلها الأصلي لم تستمر حتى ثلاث سنوات، فقد أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018، انسحابًا أحادي الجانب منها واستعادة العقوبات الصارمة ضد طهران. وبدورها أعلنت إيران عن خفض تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ابتداء من المرحلة النهائية في 5 يناير/كانون الثاني 2020