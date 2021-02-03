"أسترازينيكا": نتائج اختبارات المرحلة الثالثة للقاح الروسي مشجعة

رحبت شركة "أسترازينيكا" الصيدلانية البريطانية السويدية بنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، واصفة إياها بـ "المشجعة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مينيلاس بانغالوس، نائب الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في الشركة، قوله إن "أي معطيات وأي لقاح يظهر مستويات عالية من الفعالية تعتبر مشجعة، كوننا نحتاج إلى أن تكون هذه اللقاحات فعالة".

وأكد بانغالوس ضرورة تكثيف الأبحاث التي تجريها الشركة حاليا باستخدام لقاحها ولقاح "سبوتنيك V" الروسي معا، "لأننا نريد أن نفهم في نهاية المطاف مدى قابليتها للاستخدام تبادليا".

وفي وقت سابق، أعلن المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن نتائج الاختبارات السريرية المشتركة بين المصل الروسي واللقاح البريطاني السويدي لن تأتي قبل مارس أو أبريل القادمين، مضيفا أن من أهداف الاختبارات معرفة مدى فعالية اللقاح المركب ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وكانت مجلة The Lancet العلمية البريطانية المرموقة نشرت سابقا نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V".

وأظهرت هذه النتائج أن فعالية المصل الروسي بلغت 91.6%، وذلك بعد تحليل بيانات من 19866 متطوعا، في حين بلغ هذا المؤشر بين مجموعة المتطوعين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما 91.8%.