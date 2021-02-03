الصحة العالمية: النزعة القومية في توزيع لقاحات كورونا تضر الجميع

قال مدير الصحة العالمية تيدروس أدناهوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء، إن النزعة القومية في توزيع لقاحات كوفيد-19 تضر الجميع.

وذكر غيبريسوس، في مقالة مع مجلة "فورين بوليسي": "برغم العدد المتزايد لخيارات اللقاح، لا تلبي قدرة التصنيع الحالية سوى القليل من المطلوب على مستوى العالم".

وأضاف: "عدم السماح لغالبية سكان العالم بالتطعيم لن يؤدي إلى استمرار المرض والوفيات التي لا داعي لها فحسب.. بل سيؤدي أيضا إلى ظهور طفرات فيروسية جديدة مع استمرار انتشار كوفيد-19 وسط السكان غير المحميين".