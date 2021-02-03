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شرطة ميانمار توجه اتهامات إلى الزعيمة والرئيس المعتقلين


أفادت وكالة “رويترز” بأن شرطة ميانمار وجهت اتهامات بمخالفة قانون الاستيراد والتصدير إلى زعيمة البلاد المعتقلة أونغ سان سو تشي التي أطاح بها الجيش مؤخرا.

ونقلت “رويترز” اليوم الأربعاء عن وثيقة صدرت عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو، نصها أن ضباط الجيش فتشوا مقر إقامة سو تشي وعثروا هناك على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

وأكدت الوكالة أن الشرطة تطلب احتجاز الزعيمة المعتقلة حتى 15 ديسمبر، بهدف “استجواب الشهود وجمع الأدلة والتماس المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة”.

وذكرت “رويترز” أن وثيقة منفصلة تنص على توجيه اتهامات جنائية إلى الرئيس المعزول وين مينت، بموجب قانون إدارة الكوارث.

ويأتي ذلك على خلفية الانقلاب العسكري الذي شهدته ميانمار مطلع الأسبوع الجاري، عندما استولى قادة الجيش على الحكم بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفاز فيها حزب “الرابطة الوطنية للديمقراطية” برئاسة سو تشي

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