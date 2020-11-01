تغيير الشارع المؤدي الى السفارة الفرنسية في طهران الى شارع محمد رسول الله

قامت الجمهورية الاسلامية في ايران بتغيير اسم الشارع المؤدي الى السفارة الفرنسية في العاصمة طهران

وقال مصدر صحفي انه تم تغيير اسم الشارع من نوفل لوشاتو الى شارع محمد رسول الله

واوضح المصدر ان ذلك ردا على الاساءات المتكررة من قبل الرئيس الفرنسي ماكرون للرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم

وبهذا سيكون عنوان السفارة الفرنسية في شارع محمد رسول الله ليتم الاستدلال عليها وردا على هذه الاساءات المتكررة