الرئيس الإيراني: لسنا في صدد أي نزاع مع الدول الإسلامية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، أن إيران ليست صدد أي نزاع مع الدول الإسلامية، فيما أشار الى أن المستفيد الوحيد من خلافاتنا هو الكيان الصهيوني، حيث ذكر بزشكيان في تغريدة: "‏إلى الدول الإسلامية وجيراننا الأعزاء، أنتم إخوتنا، ولسنا في صدد أي نزاع معكم"، مشيراً الى أن "المستفيد الوحيد من خلافاتنا هو الكيان الصهيوني".

وأكمل: "نسأل الله في ‎عيد الفطر أن يمنحنا القوة والوحدة بالعمل بتعاليم ‎رسول الله لنيل رضاه".