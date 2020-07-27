تحركات مضطربة داخل السعودية وانباء عن وفاة الملك سلمان

افادت الانباء الواردة من السعودية ان تحركات غير طبيعية تحصل داخل المملكة استباقا لما سيجري بعد اعلان وفاة الملك سلمان حيث تشير بعض الانباء بوفاته

وقالت مصادر مطلعة ان السفارة الامريكية نقلت موظفيها وعوائلهم الى قاعدة عسكرية امريكية في الرياض والمتواجد حاليا في السفارة ضباط من السي اي اي اضافة الى امن السفارة .

فيما قالت مصادر اخرى ان الاستخبارات السعودية فرضت الاقامة الجبرية على بعض الامراء الفاعلين كاعضاء ما يسمى بهيئة البيعة قبيل الاعلان عن وفاة الملك سلمان بن عبد العزيز وانتقال العرش الى محمد بن سلمان

مشيرة الى ان هناك استنفار كامل للقوات البرية والبحرية والجوية وايقاف الاجازات مؤكدة ان الحرس الخاص منتشر في كل قيادات الجيش السعودي

وقالت المصادر ايضا ان الامير احمد بن العزيز والامير محمد بن نايف وهما من اشد الرافضين لاعتلاء محمد بن سلمان للعرش وهم معتقلين حاليا مع اكثر من 300 امير قد تم اقتيادهم الى مكان مجهول