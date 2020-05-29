اعمال شغب وفوضى في مدينة امريكية بسبب مقتل مواطن اسود على يد الشرطة الامريكية ( فيديو )

اندلعت اعمال فوضى وشغب وحرق في مدينة مينيابوليس الامريكية بعد قيام الشرطة الامريكية بقتل مواطن اسود هناك مما ادى الى تجمع محتجين في الشوارع

واوضحت مصادر صحفية ان المحتجين قاموا بسرقة محتويات المتاجر ومن ثم توجهوا لـ تكسير صناديق الكاشير لـ سرقة ما فيه من اموال واصبح الوضع في المدينة وكانه ساحة معركة او زلزال ضربها

بعدها قام محتجون اخرون بحرق مبنى قيد الانشاء كان من المفترض ان يستعمل لاسكان المشردين في المدينة