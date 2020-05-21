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منظمة الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن عقار تناوله ترامب


قالت منظمة الصحة العالمية، التي تعرضت لانتقادات لاذعة متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن العلم لا يزال غير واضح بشأن فعالية عقار هيدروكسي كلوروكين ضد فيروس كورونا الجديد.

وأضافت المنظمة الدولية أنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي. وهيدروكسي كلوروكين دواء معروف منذ سنوات لعلاج الملاريا.

وقال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية، إن عقار هيدروكسي كلوروكين، الذي قال الرئيس الأميركي يوم الاثنين إنه يتناوله، مجرد واحد من العديد من العقاقير الممكنة، التي يتم اختبارها دوليًا الآن، لمعرفة ما إذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا.

وتشير تصريحات ريان إلى أن المنظمة لا تزال غير مهتمة بانتقاد دونالد ترامب المتكرر لها بشأن تعاملها مع جائحة فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك تهديده الأخير بوقف كل التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا لم تقم بإصلاحات.

ومع ذلك، شدد ريان على أنه يمكن للدول أن تتخذ خياراتها الخاصة. وقال: "كل دولة ذات سيادة، لا سيما تلك التي لديها سلطات تنظيمية فعالة ووضع يمكنها من تقديم المشورة لمواطنيها بشأن استخدام أي عقار".

وأضاف: "أود أن أشير إلى أنه في هذه المرحلة، لم يثبت أن هيدروكسي كلوروكين ولا كلوروكين حتى، فعالان في علاج كوفيد-19 أو الوقاية من الإصابة بالمرض".

وختم قائلا: "في الواقع، على العكس، هناك تحذيرات صدرت من جهات بشأن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العقار".

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منظمة الصحة العالمية تقول كلمتها بشأن عقار تناوله ترامب
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