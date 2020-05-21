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مليار جرعة من لقاح كورونا على الطريق.. وشركة تحدد الموعد


أعلنت شركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، أن لديها القدرة على تصنيع مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد، الذي طورته جامعة أكسفورد مؤخرا، وأن الشركة تخطط لبدء توريده في سبتمبر المقبل.

وذكرت الشركة الأنجلو-سويدية أنها تلقت أكثر من مليار دولار من الهيئة الأميركية للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، من أجل تطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه، بداية من الخريف المقبل.

وقالت شركة الأدوية العملاقة إنها تلقت بالفعل طلبا من هيئة اللقاحات الأميركية من أجل إنتاج نحو 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس كورونا، المسبب لمرض كوفيد-19.

وأضافت الشركة في بيان إنها "ضمنت الآن قدرة تصنيع مليار جرعة، وتهدف إلى تأمين المزيد من الاتفاقات لتوسيع القدرة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة لضمان أن يكون القاح متاح عالميا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا لصناعة الأدوية، باسكال سوريوت، إن الاستثمار سوف يسرع في تطوير وإنتاج اللقاح. وقد تم ضمه بالفعل إلى استثمار الحكومة البريطانية.

وأضاف سوريوت: "نحتاج إلى هزيمة الفيروس معًا، وإلا ستستمر معاناتنا الشخصية والاقتصادية والاجتماعية إلى أمد طويل"، معربا عن شكره للحكومتين الأميركية والبريطانية على دعمهما الكبير لتسريع تطوير وإنتاج اللقاح.

وقال: "نحن فخورون جدًا بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتحويل عملهم الرائد إلى دواء يمكن إنتاجه على نطاق عالمي.. سنبذل قصارى جهدنا لجعل هذا اللقاح متاحًا على نطاق واسع".

وتقول الحكومة البريطانية إنه يمكن توفير 30 مليون جرعة من "لقاح أوكسفورد" الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر المقبل، في حال ثبتت فعاليته.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسميا باسم "شادوكش وان كوفيد 19" في 24 أبريل الماضي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فعال من فيروس كورونا.

وأكد وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما، قبل أيام، أن التجارب السريرية الأولى "تسير على ما يرام" مع جميع المتطوعين الذين تلقوا جرعة من اللقاح، في وقت سابق من هذا الشهر.

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