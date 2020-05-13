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أمريكا تتهم الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح كورونا


اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية الصين رسميا بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح كورونا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) حذرت السلطات الأمريكية الباحثين في مجال الرعاية الصحية والعلميين الأربعاء من أن قراصنة مدعومين من الصين يحاولون سرقة الأبحاث والملكية الفكرية المتعلقة بالعلاجات واللقاحات لـ COVID-19.

وقال بيان صادر عن مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية إن المؤسسات التي تبحث في المرض حُذرت من "استهداف محتمل وتسوية شبكية من قبل جمهورية الصين الشعبية".

وقالوا "لقد لوحظ أن هؤلاء الفاعلين يحاولون تحديد بيانات الملكية الفكرية والصحة العامة ذات الصلة باللقاحات والعلاجات والاختبارات من الشبكات والموظفين المنتسبين إلى البحوث المتعلقة بـ COVID-19 والحصول عليها بطريقة غير مشروعة".

وقالوا "إن جهود الصين لاستهداف هذه القطاعات تشكل تهديدا كبيرا لجهود دولنا بالنسبة لـ COVID-19".

ولم تقدم الهيئتان أي دليل أو أمثلة على ادعاءاتهما ضد بكين.

لكنهم حثوا "جميع المنظمات التي تجري أبحاثًا في هذه المجالات على الحفاظ على الأمن السيبراني وممارسات التهديد من الداخل لمنع المراجعة السرية أو سرقة المواد ذات الصلة بـ COVID-19".

وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية يوم الاثنين أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان على استعداد لإطلاق التحذير من القرصنة - أبحاث اللقاحات.

ولدى سؤاله عن التقرير القادم، رد الرئيس دونالد ترامب: "ما الجديد في الصين، وما الجديد أيضًا؟ أخبرني. لست سعيدًا بالصين". وأضاف "نحن نراقب الأمر عن كثب".

وفي بكين يوم الاثنين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان الادعاء، قائلا إن الصين تعارض بشدة جميع الهجمات السيبرانية.

وقال تشاو "نحن نقود العالم في علاج COVID-19 وبحوث اللقاحات. من غير الأخلاقي استهداف الصين بشائعات وتشهير في غياب أي دليل".

ويأتي التحذير في الوقت الذي تتسابق فيه عشرات الشركات والمعاهد والبلدان حول العالم لتطوير لقاحات لوقف انتشار الفيروس التاجي، الذي أودى بحياة 292 ألف شخص على الأقل في جميع أنحاء العالم.

والعديد من المجموعات الأخرى تبحث عن علاجات للمرضى المصابين. حاليا لا يوجد علاج مثبت.

ويضاف التحذير إلى سلسلة من التنبيهات والتقارير التي تتهم القراصنة المدعومين من الحكومة في إيران وكوريا الشمالية وروسيا والصين بالنشاط الضار المرتبط بوباء فيروسات التاجية، من ضخ أخبار كاذبة إلى استهداف العمال والعلماء.

وحذرت بريطانيا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي في رسالة مشتركة من زيادة الهجمات الإلكترونية على المهنيين الصحيين المتعاملين مع فيروس كورونا المستجد من قبل المجرمين المنظمين "الذين غالبا ما يكونون مرتبطين بجهات فاعلة أخرى من الدولة".

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني في بريطانيا ووكالة الأمن السيبراني الأمريكية وأمن البنية التحتية إنهم اكتشفوا تكتيكات "رش كلمة المرور" واسعة النطاق - المتسللين الذين يحاولون الوصول إلى الحسابات من خلال كلمات المرور الشائعة الاستخدام - التي تستهدف هيئات الرعاية الصحية ومنظمات البحوث الطبية.

وأبلغت صحيفة "نيويورك تايمز" عن تحذير مكتب التحقيقات الفدرالي المتوقع يوم الاثنين، أنه قد يكون مقدمة لهجمات مضادة معتمدة من قبل وكالات أمريكية متورطة في الحرب السيبرانية، بما في ذلك القيادة الإلكترونية للبنتاغون ووكالة الأمن القومي.

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