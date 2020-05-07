فرنسا تعلن البدء بتخفيف إجراءات الإغلاق بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الخميس، البدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق التي سببها تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن بعض مناطق فرنسا تشهد تفشيا للفيروس.

وقال فيليب بكلمة له اليوم الخميس نقلتها عدد من وسائل الإعلام وتابعتها أيضا السومرية نيوز، "سنبدأ بتخفيف إجراءات الإغلاق"، مؤكدا أن "إجراءات تخفيف الإغلاق لا تشمل فتح الحدائق العامة والمدارس والمقاهي".

وأضاف فيليب، أن "بعض المناطق الفرنسية تشهد تفشيا لفيروس كورونا"، مؤكدا أن "الحكومة تعمل لإعادة عجلة الحياة الطبيعية في البلاد مع احترام الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا".