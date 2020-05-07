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بعد تزايدها مؤخراً.. الصحة العالمية تتوقع تسجيل 31 مليون حادث عنف ضد النساء


قال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ، اليوم الخميس، إن المنظمة تعرب عن "قلقها العميق" إزاء تقارير عن تزايد العنف الأسري في القارة مؤخرا.

وأضاف كلوغ أن بعض البلدان أشارت إلى أن 60 بالمئة من النساء تعرضن للعنف المنزلي، فيما تضاعف عدد الاتصالات بالخطوط الهاتفية المخصصة للتبليغ عن العنف الأسري خمس مرات منذ بدء تفشي الفيروس.

وتابع "إذا ما استمرت إجراءات العزل لستة أشهر أخرى، فنتوقع تسجيل 31 مليون حادثة عنف إضافية ضد النساء".

وحث كلوغ جميع الدول الأوروبية على اتخاذ تدابير خاصة بحل مشاكل العنف الأسري، منوها بجهود إسبانيا وإيطاليا وبلدان أخرى سهلت من إجراءات التبليغ عن حوادث تعنيف النساء.

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