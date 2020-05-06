ترامب يزور مصنع كمامات دون ارتداء كمامة

انتشر فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى زيارته، أمس الثلاثاء، مصنعاً للكمامات في ولاية أريزونا، دون ارتداء كمامة، رغم توصيات الحكومة الفدرالية بارتدائها توقياً من فيروس كورونا.

وتجاهل ترامب اللافتة التحذيرية "الكمامة ضرورية في هذا الجناح.. شكراً جزيلاً". ولم يقتصر الأمر على رئيس الدولة، بل ظهر بلا كمامات الرئيس التنفيذي للمصنع هانيويل أدامزيك، ورئيس أركان البيت الأبيض مارك ميدوز، وبعض الشخصيات الزائرة الأخرى، بينما التزم بها باقي الحضور.

وليس وحده ترامب في دائرة البيت الأبيض من يعزف عن استخدام الكمامة، فقد تعرض نائبه مايك بينس لانتقادات، بسبب عدم وضع كمامة عند زيارته مستشفى مايو كلينيك الشهير في مينيسوتا.

وتشجع الحكومة الفدرالية الأميركيين، منذ أوائل إبريل/ نيسان الماضي، على ارتداء أقنعة لتجنب انتشار الفيروس حتى عندما لا يشعر الشخص بأي أعراض لفيروس كورونا.