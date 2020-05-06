السعودية تسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث بلغ هذا المعدل 1687 حالة، مع رصد أكبر زيادة لحصيلة المتعافين.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1687 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 31938 شخصا، منهم 27% من السعوديين و73% من غير السعوديين.

ولفت العبد العالي إلى أن 20 % من الحالات الجديدة سجلت لدى إناث و80% لدى ذكور.

ويمثل معدل اليوم رقما قياسيا جديدا لوتيرة زيادة الإصابات المؤكدة بالفيروس في المملكة، ويأتي بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 1 مايو 1344 حالة، وفي 2 مايو 1362، وفي 3 مايو 1552، وفي 4 مايو 1645، وفي 5 مايو1595.

وأعلن العبد العالي عن رصد 1352 حالة شفاء جديدة، في أكبر ارتفاع لهذا المؤشر منذ بدء التفشي في البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 6783 شخصا.