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ترامب: أمريكا ستعلن عن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا


حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، الصين على التعامل بشفافية مع ما تعرفه عن منشأ فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية ثم تفشى في أنحاء العالم.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض لدى مغادرته في رحلة إلى أريزونا، إن الولايات المتحدة ستصدر تقريرها الذي يعرض بالتفصيل لمنشأ الفيروس دون أن يحدد موعدا لذلك، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال ترامب "سنصدر (تقريرا) حاسما خلال فترة من الزمن"، وكان ترامب قد أشاد في بادئ الأمر باستجابة الصين للتفشي لكنه بعد ذلك ألقى عليها اللوم بشدة بشأن الفيروس.

وأضاف ترامب "نريدهم (الصين) أن يتسموا بالشفافية، نريد أن نعرف ما حدث حتى لا يتكرر مجددا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قال يوم الأحد، إن هناك "قدرا كافيا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من معمل صيني لكنه لم يرفض ما خلصت إليه أجهزة مخابرات أمريكية من أن الفيروس ليس من صنع الإنسان.

ورفض معهد ووهان لعلوم الفيروسات هذه المزاعم، وقلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأنها، ويعتقد أغلب الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات في ووهان وانتقل من الحيوان إلى الإنسان.

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