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مكافحة كورونا.. الأردن يحقق إنجازا كبيرا بـ"الصفر الثامن" ويعلن استمرار الحظر


قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء الثلاثاء، إنه لا توجد إصابات داخل المملكة لليوم الثامن على التوالي، فيما سجلت 6 إصابات على الحدود.

وشدد الرزاز على ضرورة توخي الحيطة والحذر مع هذا الوباء الخبيث، مضيفا أن الأردن تعامل مع فيروس كورونا من خطة مشكلة بثلاثة مراحل: الأولى كانت الاستجابة الفورية من خلال حظر التجول الكامل وإنفاذ أوامر الدفاع وتوفير الأساسيات للمواطنين، وعمل الجميع معا،

مؤكداً كان هناك أخطاء ولكن الوضع استوجب اتخاذ قرارات وتطبيقها، كما احتاج الأردن لتطوير آليات الفحص العشوائي والتقصي الوبائي، وكنا بحاجة لتطوير هذه الآليات.

وأضاف أن الأردن استطاع تجاوز السيناريوهات المخيفة بانتشار فيروس كورونا، مستعرضا الخط البياني إلى أين وصل الأردن، واصفا ما حققه الأردن بالإنجاز الكبير، بحسب وكالة "عمون" الأردنية.

وأشار الرزاز إلى أن الأردن دخل في الأسابيع الماضية بمرحلة التكيف والتكافل وهي المرحلة الثانية من التعامل مع الوباء، والذي يتطلب التكيف معه، وكان التكيف من خلال اجراءات التعلم عن بعد التي حققت أهدافها بشكل رائع ونستقبل الملاحظات عليها بشكل رائع، اضافة للعمل عن بعد، والفتح التدريجي لبعض المحافظات مع امكانية اعادة فرض حظر التجول في تلك المحافظات في حال عدم الالتزام.

وأضاف عمر الرزاز أن المرحلة الأخيرة التي بدأت الحكومة بها هي مرحلة التعافي، وسيتم استحداث صندوق استثماري للمساهمة بالشركات الواعدة والقادرة على الابداع في حال ضخ استثمارات بها والأمر قيد الدراسة بين البنوك والقطاع الخاص والبنك المركزي والحكومة.

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