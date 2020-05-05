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ايران تكشف بالأرقام إجمالي الإصابات بكورونا


كشفت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، عن تسجيل 1323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان انه " تم تسجيل 1323 إصابة جديدة ب‍فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 99970، منها 2685 حالة صحية حرجة يرقد أصحابها في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات 6340"،

وأشارت إلى "ارتفاع في إجمالي المتعافين من الإصابة ب‍فيروس كورونا إلى 80475 شخصاً، كما تم إجراء 519543 فحصا حتى اليوم للكشف عن فيروس كورونا المستجد".

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