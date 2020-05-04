روحاني: العقوبات الأمريكية تقوض جهود بلادنا في مكافحة فيروس كورونا

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الاثنين، إن الإجراءات الأمريكية التي وصفها بـ"المعادية للإنسانية" أعاقت ومنعت أحيانا وصول المعدات الطبية" إلى إيران.

وأكد الرئيس الايراني خلال اجتماع عبر الفيديو لدول منظمة عدم الانحياز، أن العقوبات الأمريكية تقوض جهود بلاده في مكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن فيروس كورونا "أثبت هشاشة القوى العالمية التي تمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل"، معتبرا أن هذه الدول ليست مصانة أكثر من البلاد الأخرى أمام الأمراض الوبائية.

وأضاف روحاني قائلا: "إن إضعاف منظمة الصحة العالمية يعني إضعاف المواجهة العالمية المشتركة ضد كورونا"، مشيرا إلى أن قطع تمويل الولايات المتحدة ل‍منظمة الصحة العالمية "تصرف غير مبرر وغير مسؤول ومتسرع وخطأ استراتيجي" ترتكبه الولايات المتحدة.