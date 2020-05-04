الصفحة الدولية

لأول مرة.. "دبابير قاتلة " تغزو أميركا


لا يزال العام 2020 يكشف عن المزيد من أسراره ومفاجآته يوما بعد يوم، وآخرها ما جاء من أميركا، حيث بدأت مؤخرا دبابير "عملاقة" بعيون عجية ولدغة سامة تغزو الولايات المتحدة، مما أثار الكثير من المخاوف وسط جائحة كورونا.

ويقول العلماء إنه تم رصد "الدبابير العملاقة الآسيوية" في الولايات المتحدة لأول مرة في ولاية واشنطن، بحسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، الأحد.

وبدأ اكتشاف هذه الدبابير عندما أبلغ أحد مربي النحل عن أكوام من النحل الميت في مزرعته وقد تمزقت رؤوسها، في مشهد نادر ينذر بالخطر في بلد يتناقص فيه عدد النحل على نحو سريع.

ويبلغ طول الدبور أكثر من 5 سنتيمترات، وهي أكبر الدبابير في العالم، ولها لدغة قاتلة إذا عضت الشخص أكثر من مرة، وفقًا لخبراء في جامعة ولاية واشنطن، وقد أطلق عليها الباحثون لقب "دبابير القتل".

ونقلت الشبكة عن سوزان كوبي، مربي النحل في قسم علم الحشرات ب‍جامعة ولاية واشنطن: "تشبه الدبابير تلك التي تظهر في الرسوم المتحركة الوحشية للأطفال.. لها وجه أصفر برتقالي ضخم".

كيف وصلت إلى أميركا؟

ولا يعرف العلماء على وجه التحديد كيف وصلت "الدبابير القاتلة"، وموطنها الأصلي آسيا، إلى ولاية واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية.

ورجح سيث تروسكوت، من كلية العلوم الزراعية والبشرية والطبيعية في جامعة واشنطن، أن يكون قد تم نقلها عبر شحنات دولية، وفي بعض الحالات بشكل متعمد، على حد قوله.

وتم رصد الدبابير العملاقة لأول مرة في الولاية في ديسمبر الماضي، ويعتقد العلماء أنها بدأت تنشط مرة أخرى الشهر الماضي، بعدما خرجت الملكات من بياتها الشتوي لبناء الأعشاش وتشكيل المستعمرات.

وقال تروسكوت إن "الدبابير تكون أكثرا تدميراً اعتبارا من أواخر الصيف (يوليو) وأوائل الخريف (أكتوبر)، إذ إنها في هذه الفترة تكون مشغولة في البحث عن مصادر البروتين لتربية ملكات العام المقبل".

وأضاف: "إنها تهاجم خلايا نحل العسل وتقتل النحل البالغ وتلتهم يرقاته... لسعاتها كبيرة ومؤلمة، ولها سم عصبي قوي. يمكن للسعات متعددة أن تقتل البشر".

وطالب المسؤولون في مجال الزراعة ب‍ولاية واشنطن مربي النحل والمقيمين بالإبلاغ عن أي دبابير عملاقة يشاهدونها، وعدم الاقتراب منها، محذرين من أن لدغتها يمكن أن تخترق بدلة النحال العادية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لأول مرة.. "دبابير قاتلة " تغزو أميركا
معدل وفيات كورونا في بريطانيا يشهد انخفاضاً حاداً
ارتفاع قياسي جديد للإصابات بكورونا في الكويت
المحكمة العليا الإسرائيلية تحدد مصير نتنياهو كرئيس لحكومة إسرائيل
كورونا تكبد سكك حديد فرنسا ملياري يورو
إيران تعيد فتح المساجد في المناطق "قليلة المخاطر" اعتباراً من الغد
حاكم نيويورك يأمر الشرطة بالتدخل في تطبيق التباعد الاجتماعي
كورونا يودي بحياة أكثر من 1400 شخص في أميركا خلال يوم واحد
السعودية: ضبط 1000 لتر خمور في مكة
تسجيل ٣٧٠ وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
مرتضى : هذا ما يسمى حب الوطن ... اللهم زد في قلوبنا حب الوطن .. لا يتطور اي بلد ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : امريكا المسؤول الاول عن كورونا الم تنتجه هي.. ...
الموضوع :
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
فيسبوك