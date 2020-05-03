كورونا تكبد سكك حديد فرنسا ملياري يورو

اعلنت شركة سكك الحديد الفرنسية "SNCF" عن خسارتها نحو ملياري يورو بسبب وباء فايروس كورونا.

ونقلت اذاعة "فرنسا انتر" عن مدير الشركة التنفيذي جان بيير فارادونو، قوله إن "من المتوقع ان يصل العجز المالي لهذا العام الى مليارين يورو بسبب ازمة كورونا ومكافحتها"، معتبراً الخسارة بـ"الصدمة العنيفة لهم".

واشار الى ان "هذه الخسارة بعد عام تميز بالاضرابات للاصلاح وفقدان العائدات بقيمة 690 مليون يورو، بالتالي الأزمة الحالية ستزيد من تقويض حسابات السكك الحديدية".

واوضح ان "الشركة ستدرس خطة من المساعدات الحكومية وخفض الوظائف للتغلب على الصدمة".