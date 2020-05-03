إيران تعيد فتح المساجد في المناطق "قليلة المخاطر" اعتباراً من الغد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إنه سيتم إعادة فتح المساجد في المناطق قليلة المخاطر من حيث الاصابة بفايروس كورونا في البلاد، اعتباراً من يوم غد الاثنين.

وقال روحاني خلال اجتماع "اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا"، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية، إننا "لم نبلغ النقطة المتوخاة في السيطرة على فيروس كورونا وينبغي العمل للوصول اليها".

وأضاف، أنه "ليس من المعلوم متى يتم انتاج لقاح فيروس كورونا، لقد قمنا بالتخطيط لمكافحة كورونا مع الاخذ بالاعتبار أسوأ الاحتمالات وحققنا انجازا كبيرا وعلينا الان ايضا اعداد انفسنا ليوم صعب".

وتابع أن "هنالك الان 132 مدينة في البلاد مصنفة ضمن المناطق البيضاء وقليلة المخاطر سيتم اعتبارا من يوم غد اعادة فتح المساجد واقامة صلاة الجمعة فيها".