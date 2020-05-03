كورونا يودي بحياة أكثر من 1400 شخص في أميركا خلال يوم واحد

أفادت جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأحد، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ1400 شخص خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وقالت الجامعة في بيان لها: " خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ1435 وفاة جديدة"، بحسب "روسيا اليوم".

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أوائل شهر فبراير، الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 67 ألف وفاة، وأكثر من مليون و160 ألف إصابة.