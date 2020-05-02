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انخفاض كبير للوفيات اليومية بفيروس كورونا في فرنسا


سجلت فرنسا اليوم السبت انخفاضا كبيرا للمعدل اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع رصد 166 حالة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، في بيان، أن حصيلة المرضى المتوفين في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 166 حالة وبلغت نقطة 24760 شخصا، بينهم 15487 توفوا في المستشفيات و9273 في دور المسنين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالفيروس مقارنة مع إحصائيات الأيام السابقة، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 28 أبريل 367، وفي 29 أبريل 427، وفي 30 أبريل 289، وفي 1 مايو 218.

ولفتت الوزارة مع ذلك إلى استمرار انخفاض عدد المرضى الراقدين في المستشفيات، حيث تراجعت الحصيلة من 25887 إلى 25827 شخصا، كما تم تسجيل انخفاض جديد للمصابين في غرف العناية المركزة من 3878 إلى 3827، في تراجع مستمر لكلا المعدلين منذ أكثر من أسبوعين.

وتعتبر فرنسا الدولة الخامسة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا وكذلك الخامسة من حيث حصيلة الإصابات بالمرض.

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