السعودية تسجل ارتفاعا قياسيا للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، عن تسجيل ارتفاع قياسي جديد للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث ازدادت هذه الحصيلة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1362 حالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال مؤتمر صحفي إنه "تم رصد 1362 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 25459 شخصاً".

وأضاف العبد العالي، أن "هذا الرقم يمثل معدلاً قياسياً جديداً للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية 28 نيسان 1266 حالة، وفي 29 نيسان 1325، وفي 30 نيسان 1351، وفي 1 أيار 1344".

وأشار إلى "تسجيل سبع وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 176 متوفياً"، مؤكداً "رصد 210 حالات شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3765 شخصاً".