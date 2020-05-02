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إيران: أبلغنا الولايات المتحدة أن تمديد حظر شرائنا السلاح سيواجه برد قاس وسيحمل تداعيات وخيمة


قالت الحكومة في طهران إنها أبلغت واشنطن بأن تمديد الحظر الأمريكي على شراء إيران السلاح "سيواجه برد قاس".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، حيث قال: "أبلغنا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أن تمديد المجتمع الدولي حظر شراء السلاح على إيران يتعارض مع الاتفاقات السابقة وسيواجه برد قاس".

وشدد ربيعي على أن هذا الإجراء "سيحمل تداعيات وخيمة على الاتفاق النووي وأبعد من الاتفاق النووي، وستكون له تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف الربيعي: "تحدثنا إلى الدول الأعضاء في الاتفاق النووي وهي أبلغتنا أنها لن تقبل بطريقة الولايات المتحدة الخاصة بتمديد حظر شرائنا للسلاح"

وتابع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: "على الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن العالم والاتفاقيات الدولية ليست لعبة في يديها"

واعتبر أن أي تمديد للحظر سيدل على تنمر الولايات المتحدة إزاء القوانين واستغلالها للمعاهدات الدولية من جانب واحد.

وأردف: "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتنمر على الساحة الدولية ونعتقد أن الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي سيعارضون تمديد الحظر، كما لا يمكن للولايات المتحدة أن تستخدم الاتفاق النووي والقرار الأممي 2231 من دون الالتزام بتعهداتها النووية".

وشدد ربيعي على أنه لا وجهة دولية أو قانونية لمحاولة واشنطن استخدام الاتفاق النووي في تمديد حظر السلاح على إيران، مبينا: "أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي ولا يمكنها استخدام محتواه لتحقيق أهدافها، ويمكنها إبداء الرأي كعضو في الاتفاق في حال عادت اليه ونفذت التزاماتها".

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