أول ظهور لرئيس مجلس الشورى الإيراني بعد إصابته بكورونا

حضر رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، اليوم السبت، اجتماعا للمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي، في أول حضور رسمي له منذ إصابته بفيروس كورونا.

واجتمع لاريجاني اليوم مع الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، لمناقشة آخر التطورات القائمة.

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قد أعلن مؤخرا أن آخر فحص كورونا أجراه رئيس البرلمان علي لاريجاني أظهر نتيجة سلبية (أي أنه لم يعد مصابا)، وتعافيه من الفيروس.

يذكر أن لاريجاني أصيب بفيروس كورونا في الثاني من أبريل الماضي وخضع للحجر الصحي في منزله.