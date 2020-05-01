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السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعلن عن 392 حالة شفاء


سجلت السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاعا كبيرا جديدا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1344 حالة، معلنة تعافي 392 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي، برصد 1344 إصابة مؤكدة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 24097 شخصا، منهم 17% من السعوديين و83% من غير السعوديين.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع طفيف للارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية، بعد أن بلغ المؤشر في إحصائية الثلاثاء 1266 حالة، والأربعاء 1325، والخميس 1351، وهو المعدل الذي يعد قياسيا حتى الآن.

وذكر العبد العالي أن عدد المرضى من الحالات الحرجة يبلغ الآن 117 شخصا وهم يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وأفاد بتسجيل 7 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا فيروس كورونا في المملكة إلى 169 متوفيا.

كما أعلن العبد العالي عن رصد 392 حالة شفاء جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس إلى 3555 شخصا.

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