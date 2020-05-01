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ماكرون: رفع إجراءات العزل في 11 مايو لا يعني عودة الحياة لطبيعتها


نبه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إلى أن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو/ أيار ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية... هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في كلمة متلفزة، منتصف الشهر الماضي، الحجر الصحي في فرنسا يجب أن يمدد لغاية الحادي عشر من الشهر المقبل، مضيفا أنه سيتم تقييم الوضع بعد تلك الفترة "وستبدأ مرحلة جديدة وسنفتح المدارس بالتدريج".

وأضاف بأنه "لن يتم تمديد الحجر الصحي لما بعد 11 مايو إلا إذا انحسر الوباء"، وقال ماكرون في تصريحاته إن بلاده لم تكن مستعدة لوباء كورونا المستجد.

وأوضح: "لم نكن مستعدين لوباء "كوفيد-19" وتحركنا سريعا لمواجهة النقص في المستلزمات الطبية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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