جونسون بعد تعافيه من كورونا: بريطانيا تخطت ذروة الوباء وتستعد لتخفيف القيود

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن بلاده، (ثاني دولة أكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجدّ في أوروبا بـ26 ألفاً و711 وفاة)، قد "تخطت ذروة" تفشي الوباء الذي بدأ يتراجع.

وقال خلال المؤتمر الصحافي الأول منذ تعافيه من الإصابة ب‍كورونا: لقد تخطينا ذروة تفشّي الوباء، مضيفاً: نحن نتجه نزولاً.

ووجهت اتهامات الى جونسون بالتأخر في اتّخاذ قرار فرض تدابير العزل، التي طُبّقت بدءاً من 23 آذار الماضي، وبات يخضع لضغوط ليكشف عن كيف ومتى ستخرج البلاد من العزل.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن خطة مفصّلة لرفع تدابير الحجر، الخميس المقبل.

وقارن جونسون الوضع الراهن بالمرور "في نفق ضخم تحت جبال الألب... بات في إمكاننا رؤية الضوء والسهول أمامنا".

وأضاف أنه "من الأساسي بالتالي ألا نفقد السيطرة ونتجه بقوة نحو جبل ثانٍ أعلى"، ملمّحاً إلى ارتفاع محتمل للإصابات.

ووعد جونسون بالكشف عن "خريطة طريق" الأسبوع المقبل ليشرح كيف تنوي الحكومة إنعاش الاقتصاد وإعادة فتح المدارس والسماح بعودة البريطانيين إلى عملهم، ولم يستبعد فرض ارتداء قناع واقٍ في أماكن العمل ووسائل النقل.

وجاءت تصريحات جونسون، أمس، بعد إعلان حكومته حصيلة وفيات مرتفعة، شملت للمرة الأولى الوفيات خارج المستشفى.

وأصبحت بريطانيا ثاني أكثر دولة تضرراً من كورونا على مستوى أوروبا بما يزيد على 26 ألف وفاة؛ الأمر الذي يضغط على الحكومة بشأن استجابتها للتفشي ويزيد الحذر من تخفيف القيود على الحركة في حال أدى ذلك إلى موجة انتشار ثانية.

وستواجه الحكومة تساؤلات كذلك إذا لم تنجح في تحقيق هدف وضعه وزير الصحة مات هانكوك لإجراء مائة ألف فحص للفيروس يومياً بحلول نهاية نيسان؛ إذ تعدّ الفحوص العامل الرئيسي لإنهاء التفشي.

وعاد جونسون لعمله يوم الاثنين بعد شهر من إصابته بمرض كورونا الذي أدى لنقله للرعاية المركزة في ذروة تفشي الجائحة.

وحذر جونسون بمجرد عودته إلى مهامه من خطورة تخفيف القيود الاقتصادية والاجتماعية الصارمة المفروضة منذ 6 أسابيع، والتي أدت إلى ارتفاع البطالة وتوقف نشاط كثير من الشركات.

وقال وزير العدل روبرت بوكلاند، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن "شعب بريطانيا يتوقع منا توخي الحذر".

في المقابل، اتهم حزب العمال المعارض الحكومة بالبطء في التعامل مع الأزمة، وبالتأخر في فرض إجراءات العزل العام، فضلاً عن عدم توفير أدوات الحماية للعاملين على خط المواجهة بعدد كاف.