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الدنمارك: إحباط هجوم إرهابي في العاصمة كوبنهاغن


أعلنت الشرطة الدنماركية أنها أجرت، بالتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات الوطنية، عملية خاصة في العاصمة كوبنهاغن، على خلفية معلومات عن تخطيط مسلحين لتتفيذ هجوم إرهابي في المدينة.

وجاء في بيان نشر، اليوم الخميس، على موقع الشرطة الإلكتروني، أن المشتبه بهم ينتمون لتيارات “راديكالية”، دون الكشف عن تفاصيل.

كما لم تكشف الشرطة عن عدد الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال العملية الخاصة، مع أنها أكدت أنها سعقد مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق، بشأن ملابسات العملية.

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