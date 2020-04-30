الصفحة الدولية

علماء يبتكرون مطهر أنف بتقنية "النانو" يقي من الإصابة بفيروس كورونا


نجح علماء في جامعة ميشيغان الأميركية، بتطوير معقم ومطهر "نانو بايو"، يعمل على تعقيم الأشخاص والأسطح، بالاستعانة بتقنية النانو الحديثة.

المحلول عبارة عن معقم للأنف، يقضي على الجراثيم المسببة للالتهابات، ويستخدم من خلال مسح المحلول في منطقة فتحتي الأنف.

وبحسب "الإندبندنت" فقد تم تطوير المحلول بالاستعانة بتقنية النانو لزيادة فعاليته في القضاء على البكتيريا بأنواعها.

وأشار الباحث في جامعة ميشيغان، الدكتور علي فطوم، في تصريح للصحيفة، إلى أنه يمكن استثمار نسخة واحدة من تقنية النانو بهدف تسهيل توصيل اللقاحات عن طريق الأنف، ليصل الإنسان إلى مستوى استجابة مناعية متعددة تساهم بالحماية من الالتهابات المخاطية، كأمراض الجهاز التنفسي والأمراض المنتقلة جنسيا.

المحلول الجديد عبارة عن تركيب يتألف من مادة كلوريد البنزالكونيوم "BZK" وهي مادة مصممه للاستخدام على الجلد الداخلي المحيط بالأنف، حيث تتسلل الجراثيم بشكل متكرر، وتعمل قطرات النانو التي أضيفت للمادة على تعزيز قدرتها على قتل البكتيريا، حيث يستمر نشاطها لمدة 4 ساعات أو أكثر، بالإضافة إلى أنها ستعمل على ترطيب الأنف وحماية المنطقة من الجفاف الذي يسمح بتسرب الجراثيم.

وبحسب الخبراء، فإن المحلول يظهر نشاطا مضادا للبكتيريا والفيروسات في غضون 60 ثانية فقط، لكن لم تجر تجارب سريرية للتأكد من فعاليته المباشرة ضد "كوفيد 19" في جسم الإنسان، لكنه يجعل من المحلول إجراء إضافيا للتقليل خطر الإصابة بالمرض.

ونوه الدكتور فطوم إلى أن المحلول سيسهم في كبح جماح الفيروس، بدايةً من الأنف، لكونه البوابة الأولى نحو الجسم، بحسب الصحيفة.

 

وبينت الدراسات والتجارب التي أجريت على الحيوانات والإنسان أن المحلول غير مهيج للجلد، لخلوه من الكحول، واستخدام تقنية النانو تجنب الجلد امتصاصها، أو دخولها مجرى الدم، ويمكن استخدام المحلول بدون وصفة طبية، ومن الممكن أن ينتشر بين الطواقم الطبية والمستشفيات والمصانع بشكل كبير.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علماء يبتكرون مطهر أنف بتقنية "النانو" يقي من الإصابة بفيروس كورونا
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
ترامب يهدد السعودية بسحب الدعم العسكري إذا لم تخفض إمدادات النفط
رئيس الوزراء الروسي يعلن إصابته بفيروس كورونا
ترامب يقول إن الصين تتمنى أن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة
وزير الدفاع الإيراني يدعو إلى الاستعداد لـ"المواجهة"
موسكو: روسيا قلقة من خطط أمريكية لتفعيل أحكام قرار أممي بشأن إيران
شبكة اميركية: العثور على 60 جثة بشاحنات متوقفة في نيويورك
الرئيس روحاني: حققنا نجاحا ملحوظا في مواجهة فيروس"كوفيد_19"
واشنطن: سنحمل الصين مسؤولية تضرر العالم بشان اخفاء معلومات عن كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك